選總統如家家酒！ 董念台：柯、蔡再無能都比韓有經驗

2019-07-16 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調昨日公布，由高雄市長韓國瑜勝出。對此，討債名人董念台批評，韓國瑜當選市長後沒幾個月，就貪圖總統大位，如同將「總統」之尊，當作扮家家酒般戲耍。董也說，台北市長柯文哲做了一任首都市長，總統蔡英文也做了三年多總統，即使他們再怎麼「無能」，也比韓演出來的「蔣經國」有經驗！

董念台今（16）日上午在臉書PO文表示，韓國瑜在他眼中，是一個不可多得的高手。但是打從韓國瑜上任沒多久就貪圖總統大位，讓董念台認定，韓在吃所有台灣人的豆腐，他質問，豈能把「總統」之尊，當作扮「家家酒」般戲耍？再者國家大事，何其重要，怎能在毫無準備之下，就想以個人的一時興起，貿然的玩開來了！

董念台認為，如果韓國瑜是初選高雄般的衝勁，陪他共同的夥伴是張善政、張亞中之流人物，「我定是賣命為他效勞至死，且無怨無悔，畢竟這才是真的愛國愛台！」「可恨！如今卻是奸商蔡衍明，神棍妙天大師，以及詐炮的政治郎中周錫瑋、孫大千等人。如此的團隊怎能讓人放心呢？」

此外，董念台表示，說白了，柯文哲也做了一任首都市長，連他最討厭的蔡辣妹，也幹過三年多的總統。即使他們再怎麼「無能」，也比韓演出來的「蔣經國」有經驗吧！

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