韓粉拱接棒選高雄市長 謝龍介：不要害我！

2019-07-16 17:39

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜在初選勝出後，未來接棒人選傳言四起，對於韓國瑜未來當選總統或萬一被綠營逼辭市長後，韓粉點名與韓國瑜關係密切的台南市議員謝龍介是最適合的人選，在網路力拱他接棒跨區參選。

對於韓粉的「厚愛」，謝龍介今天受訪時說，「不要害我！」、「我人在台南！」謝謝大家的關心。

「李四川很適合」

對於韓國瑜未來當選總統後的接班人選，謝龍介說，高雄市副市長李四川很不錯，他在副市長任內，協助韓國瑜推動高雄市政，也做得很好，是很適合的人選。

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