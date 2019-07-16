侯友宜參訪瑞典市場 借鏡北歐經驗推動市場改造

2019-07-16 15:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜赴北歐考察，走訪瑞典斯德哥爾摩、排名世界第七大的東城室內市場，期望學習文化保存、美學思維及行銷經驗，作為推動新北市場轉型的借鏡。

斯德哥爾摩東城室內市場於1888年啟用，2016年展開市場大廳修繕，為維持正常營運，當地政府選定鄰近廣場搭建臨時市場安置攤商。

東城室內市場專案經理Ms. Lina Bielsten說明，裝修中的東城室內市場保留建築物特徵與歷史文化風情，大廳充滿溫暖舒適的氛圍，重塑自1888年以來的原始格局。

侯友宜參觀臨時市場表示，即使只是過渡性的安置場所，規劃仍十分用心，蔬果分類清楚，魚類、肉類等生鮮商品陳列玻璃櫃中；用餐區域整潔舒適，還可看到窗外風景；建築工程考量環保，讓鋼架有二次使用的可能性；空間重視身障者需求，確保通行安全。

侯友宜說，東城室內市場整體設計展現北歐美學，空間挑高、光線明亮、色彩柔和、地板潔淨，讓民眾逛市場時感到舒適愜意；原有的市場整修完成後，臨時市場設施也將隨之搬遷，新舊融合的文化保存概念，值得新北市學習。

Ms. Lina Bielsten指出，市場整建保存建築外觀原貌，屋頂加裝玻璃擴大採光，保留內部特色樑柱並重新上漆，工程預定2020年冬季完成。她強調，這座市場有百年歷史意義，不能直接拆除。

東城室內市場也建立多元行銷管道，運用新科技平台推廣產品。市場每半年發行一期雜誌，記錄市場故事與往來民眾的感受。另外，每個攤位都設立Facebook及Twitter帳號，讓攤商介紹商品時，也能和消費者分享市場趣聞。

「市場不僅是買菜的地方，也是生活的一部分。」侯友宜強調，新北傳統市場要改造變身，必須結合科技、人文、品牌行銷，讓市場除了採買購物、品嘗美食外，還能增加社交與觀光功能，成為城市生活美學的展示場域。

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