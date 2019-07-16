韓國瑜選總統 林智鴻打賭：沒請1天假 我請500份香蕉煎餅

2019-07-16 11:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜成為國民黨總統參選人，強調要「爭取帶職參選」，民進黨高雄市議會黨團今早召開「辭市長避免空轉，不要當政治跳蚤」，要求韓國瑜辭市長，市議員林智鴻並打賭說，如果明年1月11日總統選舉前，「韓國瑜沒請1天假，我請500份香蕉煎餅」。

民進黨高雄市議會黨團強調，高市府109年度總預算編列，應該是韓國瑜市府團隊施政計畫的體現，9月24日起至12月12日的第二次定期大會開議，為了避免浪費國家資源，審議名不符實，強烈要求韓國瑜立即辭去高雄市長，專心去選總統，回歸地方制度法，由中央派代市長並進行補選，讓高雄市政不再空轉，也讓韓國瑜自己不要落入政治跳蚤之譏。

民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村表示，民進黨團一致要求韓國瑜應辭掉市長職務，才能參選總統，避免耽誤市政推動，及278萬市民的期待。

議員簡煥宗指出，韓國瑜用半年時間，摧毀高雄市民的光榮感，近6成市民反對他參選總統，近6成市民更反對他帶職參選總統，請韓國瑜把高雄市還給高雄市民，辭掉高雄市長。

簡煥宗強調，因為韓國瑜的高雄市政一定做不好，勢必成為參選總統的大包袱，請他辭市長。

議員林智鴻說，韓國瑜受訪時，說要「爭取帶職參選」，9月開始是議會下個會期，要審議明年度預算，韓國瑜說一方面要顧市政、一方面要選總統，他想請問韓市長，「9月26及27日是市長施政報告及質詢，這兩天會不會請假？」此外，「10月31日至11月29日，是市議員總質詢日期，韓國瑜這一個月會不會請假？」

林智鴻表示，韓國瑜不要把高雄當備胎，一方面拚高雄市政，一方面選總統，這是邏輯不通的言論，市政根本無法專心，一定會分心。

林智鴻並打賭說，如果明年1月11日總統選舉前，「韓國瑜沒請1天假，我請500份香蕉煎餅」。

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