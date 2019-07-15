《還願》再來？沉寂4個月 赤燭遊戲：短期內不銷售

2019-07-15 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月底叱吒國際遊戲平台Steam的台灣恐怖冒險電玩《還願》，因不慎將寫有「習近平小熊維尼」、「呢嘛叭唭」（諧音你媽87）的暫用美術素材推出，遭中國玩家大肆抨擊。台灣遊戲公司「赤燭遊戲」決定將《還願》下架，至今4個月過去，今（15）日晚間首度打破沉寂，再次為該疏失致歉，並交代《還願》後續處置，表示持續創作的決心。

台灣獨立遊戲開發公司「赤燭遊戲」（Red Candle Games）今年2月推出邪教主題恐怖冒險遊戲《還願》，剛上市不久便橫掃國際知名遊戲平台Steam排行榜，創下銷售記錄。

然而有眼間玩家發現遊戲中暗藏諷刺中國國家主席習近平的「彩蛋」，遊戲中的一張符咒上頭寫著「呢嘛叭唭」（諧音你媽87），還有用小篆寫成的「習近平小熊維尼」。此事一出在中國微博引起軒然大波，中國玩家大肆抨擊、揚言抵制。

消息傳出後，赤燭遊戲緊急發聲明致歉，並於2月25日將《還願》下架Steam平台，也遭中國代理商Indievent（上海橘喵）終止合作，沉寂至今。

風波過去超過4個月後，赤燭遊戲今（15）日晚間突然發出3點聲明，再次為該疏失致歉，並表示短期內《還願》將不會再以任何形式銷售、改版、或透過其他授權來營利。

赤燭在聲明中強調，經過這段時間的沉澱，希望外界可以理解該事件是出自製作上的疏失，而非蓄意行為。若將來大眾可以理性看待此事，也願意再給赤燭機會，團隊也會認真評估《還願》重新上線的可能性。

赤燭也不忘重申自己創作遊戲的初衷，表明《還願》是一款單純表達「因為邪教狂熱，讓真摯親情引發悲劇」的作品。讓製程上的疏失破壞了這點，赤燭深感抱歉，未來也將會繼續創作，為玩家繼續提供好作品。

原文請見赤燭遊戲臉書貼文：

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