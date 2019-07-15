韓國瑜勝出》批韓無當總統能力 他示警別低估這一流絕招！

2019-07-15 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調結果今提前揭曉，上任僅半年多的高雄市長韓國瑜以44.805%勝出，並大勝緊追在後的參選人郭台銘17%。對此，網路上不少鄉民拍手叫好，不過臉書粉專「蕪菁雜誌」發文，指稱韓雖無當總統的能力、視野，但別小看他的階級鬥爭話術。

「蕪菁雜誌」表示，相對於「銀彈無限」的郭董，有些人可能會暗爽「毛病比較多」的韓國瑜「比較好打」，但須提醒的是，「千萬不要小看對手，我們沒有輕敵的本錢」。不過，應慶幸的是，對上韓，思路變得很單純，唯一的目標是「團結起來，在2020大選裡面全力把他打敗」，因我們曉得，「韓國瑜當選總統之日，就是台灣亡國的開始」。

「蕪菁雜誌」指出，然而，這並不代表韓「就比較好打」，並稱韓「完全沒有當總統的能力與視野，但是他有一流的階級鬥爭話術」，足以挑動選民情緒、製造社會對立，接著援引其與友人說的，「永遠不要低估階級鬥爭話術的力量」；另以有的健全社會人成為韓粉後走樣為例，「人性是有弱點的」，對抗韓，不只是台灣、民主自由的戰爭，更是人性的戰爭。

「蕪菁雜誌」直言，台灣前途來到十字路口，「內有未解決的社會矛盾，外有虎視眈眈的強國」，若走錯一步便是「無底深淵」，但走對一步的話，「就是台灣的新局」、「國家的主權與改革的路線會再一次得到肯定」，而國民黨將陷「自我分裂」、甚至消失於歷史長流中，因此無論如何，「強者的宿命就是戰」。

「蕪菁雜誌」提到，沒歷經「賣國派、保守派與鬥爭派」輪番挑戰，「我們無法淬練出一個強韌的台灣國」，並稱不管韓未來的表現如何，「我們都將成為小英總統的後盾，全力以赴戰勝韓國瑜大魔王」。

網友見狀大讚「寫得好」、「開心一天，繼續奮戰」、「全力以赴」、「不能輕敵，投好投滿」、「莫忘世上腦殘多」、「拒絕落跑市長」。

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