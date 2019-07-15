難忘「採茶姑娘」 南投新住民拍片力挺小英總統

2019-07-15 09:19

〔記者謝介裕／南投報導〕支持小英總統就要大聲說出來﹗

南投縣新住民交流協會理事長曾寶蓮，最近號召越南等東南亞的新住民姐妹，在南投縣一處茶園拍攝影片，僅見姐妹們一邊採茶，一邊贊許蔡英文是個會做事、會替老百姓著想的人，展現力挺蔡英文尋求總統連任的一面，尤在國民黨總統初選結果今日揭曉之際，更好似一劑強心針，給了蔡政府更多士氣及信心。

曾寶蓮從越南嫁到南投縣鹿谷鄉已20年，4年前蔡英文代表民進黨參選總統選舉時，她曾參與蔡英文「在地希望、點亮台灣」的競選廣告，轉眼2020年總統大選在即，她更透過影片拍攝，積極主動幫小英總統拉票及宣傳政績。

曾寶蓮以流利的閩南語表示，她是在1999年921大地震前嫁來台灣，當時南投縣受創嚴重，也讓她對震災十分害怕，如今20年過了，在她心中台灣就是她溫暖的「家」。

尤其，蔡英文前來竹山、鹿谷巡察時，曾戴斗笠、袖套，化身採茶姑娘，與新住民交流協會姐妹們組成的採茶班，一起在茶園採茶，並品嚐她們東南亞風味的料理，以及在台灣生活的點點滴滴，更讓她們感受到無比的親切、溫暖，如此親民、愛民的國家元首，更值得大家力挺到底﹗

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