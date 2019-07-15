「現在都是科技時代」 盧秀燕驚嘆：打電話也用手機耶

2019-07-15 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前在市民廣場的台中購物節抽獎活動中，拿起麥克風與市民互動，不料在Call-out時卻說：「現在都是科技時代，你看，連打電話也用手機耶。」此話一出被網友砲轟簡直是「山頂洞燕」。

台中市長盧秀燕13日替台中購物節的早鳥註冊APP抽獎活動站台，她上台與其他4位來賓共同抽出幸運號碼，主辦單位要現場Call-out給中獎民眾，準備過程中盧一邊與藝人陳漢典等人介紹購物節獎項內容，當談話告一段落時，盧秀燕問道：「那我們現在Call-out了嗎？」主持人立刻答覆：「有有有，我們現在正在Call-out。」

盧秀燕接著說：「現在都是科技時代，你看，連打電話也用手機耶。」陳漢典聽到這句話立刻表情有異，但馬上接話「現場Call-out出去很刺激耶」，將話題帶開。

盧秀燕臉書粉絲專頁張貼出完整影片，「肥肥的躁鬱人生」小編將精華片段剪輯並重複播放，引發不少網友留言抨擊「誰家的老人快點帶去精神病院治療好嗎」、「男主持人表情笑死」、「『秀厭』加油，你一定可以超越『韓國語』我對你有信心」、「你們罷燕我們罷韓，來尬一下看誰先成功」、「台中盧發大財。花錢是民眾。拼經濟算了吧」。

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完整影片（倒數32分56秒處）

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