鹿港簽書會 阿扁說起「籤詩奇緣」…

2019-07-14 15:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前總統陳水扁今天簽書會選在鹿港的台灣玻璃館，不只是因為兒媳是鹿港人，而是陳水扁的總統之路，剛好與鹿港護安宮3首籤詩有著傳奇故事，不只是神準預言陳水扁連任，也做出「非法作弄必當擒」的斷言！

目前台灣玻璃館董事長林肇睢，曾任鹿港護安宮主委，親身見證這3首籤詩傳奇；他強調，這是吳府千歲降筆，他只是尊奉神明指示。

林肇睢說，在陳水扁簽書會之前，他曾在高鐵坐車遇到陳水扁，當時是陳水扁主動拍拍他的肩膀，他才認出來原來是阿扁總統，原來阿扁總統認得他，還跟他透露，他隨身就帶著2004年護安宮的籤詩 。

林肇睢說，在陳水扁第一次選總統時，他2000年2月19日在護安宮舉辦龍燈活動，當時國、民兩黨的候選人統統都有邀請，但是連戰臨時有事沒來，因此，因此，陳水扁、呂秀蓮以正副總統候選人身分，在護安宮為龍燈畫龍點睛，也順利當選，「榮登」正副總統，因為「龍燈」與「榮登」同音，也添了一頁佳話。

林肇睢說，陳水扁在2004年要連任時，當時選情緊繃，陳水扁在2004年2月1日來護安宮點龍燈，護安宮降筆籤詩，「庚辰參香平凡人，扭轉乾坤總統身，甲申點睛二度臨，神龍顯化報佳音」後來，陳水扁也連任成功。

林肇睢說， 因此，陳水扁在連任勝選後，在2004年4月24日三度到護安宮，並獲籤詩「護主憲制水蓮開，國昌四海福千載，安和富裕德萬世，民風樸實生由來」。

而護安宮繼先前兩首籤詩後，在2006年10月15日，陳水扁、呂秀蓮訪護安宮再獲籤詩「以靜制動路自平，非法作弄必當擒，天命統帥本難為，忍辱負重家運興」

林肇睢強調，這3首籤詩因為「神預測」陳水扁的總統之路，第一首籤詩預言阿扁當選台灣總統，第二首籤詩希望阿扁要好好當總統，第三首則是耳提面命要阿扁「忍辱負重」，不然的話，「非法作弄必當擒」！

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