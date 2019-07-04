阿扁回故鄉台南簽書會 見老友高興、扁迷買書支持

2019-07-04 11:14

〔記者楊金城／台南報導〕前總統陳水扁出版新書《堅持-陳水扁口述歷史回憶錄》，今天上午在前台南市副市長顏純左新營服務處辦簽書會，阿扁見到許多扁迷老朋友，心情顯得十分高興，簽名有力，頻說謝謝。

最近阿扁回故鄉台南在七股凱士士企業公司首辦故鄉第一次新書簽書會，凱士士買了1千本，但未對外公開，新營簽書會是對外公開在台南第一場簽書會。

現場來了近百位扁迷排隊購書，索討阿扁簽名留念，張姓扁迷特地從彰化來，台南各地來的鄉親更多，預購加現場購書的買了近400本表達對阿扁的支持。

有不少扁迷祝福阿扁身體健康，阿扁簽名沒停過，面帶笑容頻向鄉親喊謝謝。阿扁看到前台南縣公投促進會執行長洪榮川帶著太太和孫女前來買書要簽名，還高興的說他在1985年競選台南縣長時，洪榮川是第一個跳出來挺他，看來記憶力不錯。

扁迷現場喊「阿扁加油」，給阿扁最大的溫暖和支持。阿扁說，簽書會將在台中、高雄、苗栗、彰化陸續舉辦。

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