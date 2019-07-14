簽書會變歌友會 阿扁開唱了！

2019-07-14 12:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕簽書會變歌友會？前總統陳水扁今天在台灣玻璃館舉辦簽書會，還沒簽名之前，就跟熱情民眾開唱招牌歌「雙人枕頭」，唱得意猶未盡，再加碼清唱「春天的花蕊」，民眾拍好叫好！

陳水扁今天先到玻璃廟參拜，一下車就受到熱烈歡迎，燈藝薪傳獎得主吳敦厚的兒子吳怡德，特別準備「台灣之子、平民總統」燈籠送給阿扁。

台灣玻璃館董事長林肇睢，全程為陳水扁導覽，由於阿扁在總統任內來過台玻館，今天是第三度來台玻館，林肇雖表示，阿扁今天是重遊舊地，因為以前兩人曾在台灣島嶼玻璃藝品前合照，今天再重拍一張。

陳水扁在台玻館登上舞台，與扁迷周至祥合唱「雙人枕頭」，陳水扁唱得開心，全場也安可聲不斷；隨即加碼開唱「春天的花蕊」，原本旁邊有人要拿手機來伴唱，但陳水扁最後決定當場清唱，全場掌聲不斷。

陳水扁簽書會現場非常熱鬧，民眾黃榮心還拿著珍藏多年的阿扁總統紀念酒來給陳水扁簽名，民眾拿著書搶著跟陳水扁合照，陳水扁全場笑瞇瞇，心情非常愉快。

今天陳水扁到台玻館、玻璃廟，縣議員江熊一楓、福興鄉長蔣煙燈、福興鄉代表鄧厚根、前鹿港鎮長黃振彥、前立委江昭儀、前立委黃文玲、民進黨彰化縣黨部執行長黃雪梨、前鹿港鎮代潘順良也到場向陳水扁致意。

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