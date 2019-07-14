請辭時力發言人 簡嘉佑這麼說...

2019-07-14 11:57

〔記者張菁雅／台中報導〕時代力量台中黨部執行長簡嘉佑今日在臉書宣布已辭去中央黨部發言人職務，將投諸較多心力於中部地區的選戰。令外界猜測他是否將參選立委，簡嘉佑表示，目前沒有打算參選，他希望找各界不同人士參選區域立委，並衝刺不分區立委選票，近期將展開活動為時力宣傳。

簡嘉佑在臉書PO表示，他4日已向黨主席及秘書長辭去時代力量發言人一職。在擔任發言人期間，對黨貢獻不足，另一方面也對自己在工作上的要求有所落差，幾經思考而做決定。

簡嘉佑說，距離2020年大選，僅剩餘半年時間，他將投諸較多心力於中部地區的選戰，無從分心於其他事務。此時辭去中央黨部發言人一職，亦便於黨中央因應2020選戰策略及發言系統安排。

簡嘉佑曾任立委洪慈庸競選辦公室主任，去年參選台中市西屯區議員落敗。他受訪時表示，時力在台中市沒有議員，只有1席立委，洪慈庸又在艱困選區，時力在明年選舉必須更加努力，黨部已在其他選區徵詢可能人選，但人選不好找。

至於自己是否參選立委，簡嘉佑說，目前沒有打算，他認為應該找各界不同人士參選區域立委，如果最後需要他出來參選，也不是為了自己，而是為了替時力發聲。

除了區域立委，簡嘉佑也希望衝刺不分區立委選票，他說，未來將加強經營地方，並計畫舉辦街頭開講等活動，宣講時力的理念，加深選民的印象。

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