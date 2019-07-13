中駐美大使稱「台灣是中國一部份」 慘遭外國網友砲轟

2019-07-13 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美大使崔天凱8日開通推特（Twitter）帳號，與美國網友互動。崔天凱12日在推特上說，「台灣是中國的一部分， 任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人終究只會引火自焚。」但國外網友並不領情，指台灣是主權獨立國家，並不屬於中國。

崔天凱最近開始使用推特帳號，在台灣時間12日晚間11時左右，崔天凱推文說，「台灣是中國的一部分， 任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人終究只會引火自焚。」 （Taiwan is part of China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period.）

崔天凱這則推聞發布後，受到眾多國外網友批評，「我不認為台灣人會同意你的看法，我遇到過的台灣人都非常自豪自己不是中國人」、「台灣是一個獨立的國家，也許是世界上最偉大的國家」、「我沒有看到任何有關台灣是中國一部分的實際證據」、「中國講話就是愛誇大」、「台灣不是中國的一部分，西藏和新疆也都不是」、「台灣從未是中國的一部分，中國無權指責台灣，台灣是一個擁有主權的自由民主共和國」。

台灣駐美代表處也推文回擊，「有完沒完，歐威爾式的胡說八道！」（Here you go again, what Orwellian nonsense!）

相關連結：

#Taiwan is part of #China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period. — Cui Tiankai （@AmbCuiTiankai） July 12, 2019

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