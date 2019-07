中駐美大使稱「台灣是中國一部份」 慘遭外國網友砲轟

2019-07-13 15:03

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐美大使崔天凱8日開通推特(Twitter)帳號,與美國網友互動。崔天凱12日在推特上說,「台灣是中國的一部分, 任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人終究只會引火自焚。」但國外網友並不領情,指台灣是主權獨立國家,並不屬於中國。

崔天凱最近開始使用推特帳號,在台灣時間12日晚間11時左右,崔天凱推文說,「台灣是中國的一部分, 任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人終究只會引火自焚。」 (Taiwan is part of China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period.)

崔天凱這則推聞發布後,受到眾多國外網友批評,「我不認為台灣人會同意你的看法,我遇到過的台灣人都非常自豪自己不是中國人」、「台灣是一個獨立的國家,也許是世界上最偉大的國家」、「我沒有看到任何有關台灣是中國一部分的實際證據」、「中國講話就是愛誇大」、「台灣不是中國的一部分,西藏和新疆也都不是」、「台灣從未是中國的一部分,中國無權指責台灣,台灣是一個擁有主權的自由民主共和國」。

台灣駐美代表處也推文回擊,「有完沒完,歐威爾式的胡說八道!」(Here you go again, what Orwellian nonsense!)

#Taiwan is part of #China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period. — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) July 12, 2019

