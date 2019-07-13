中國僑民場外崩潰 蔡英文神回：希望他們享受民主氛圍

2019-07-13 06:06

〔特派記者楊淳卉／紐約報導〕蔡英文總統在美國紐約過境第二天下午前往哥倫比亞大學，與哥倫比亞大學教授Andrew Nathan等學者及相關領域學生閉門對談。蔡總統會後受訪表示，此次座談主要談了台灣民主的歷程，及台灣現在民主所面對的挑戰，包括假訊息問題，及來自中國在我們社會的滲透，對於一般民眾認知空間的影響。

蔡總統在美國紐約過境第二天下午前往哥倫比亞大學出席閉門對談時，場外有中國僑民拉布條喊口號抗議。蔡總統表示，他們事先有一定程度的了解，「這些抗議的人，希望他們也享受一下民主社會的氛圍，但像昨天那樣打人就不好了。」

哥大座談 小英：假訊息及中國滲透挑戰台灣民主

蔡總統於當地時間12日下午前往哥倫比亞與學者閉門座談，隨團出訪的民進黨立委羅致政、管碧玲、趙天麟也陪同出席。

蔡總統表示，因為座談時間不長，她也把台灣民主發展情況做一些敘述，同時對台灣民主在這段時間受到很多挑戰，包括假訊息的問題，及來自中國在我們社會的滲透，對於一般民眾認知空間的影響，這些都是對台灣民主的挑戰。

蔡總統說，同時，我們也看到，中國經濟以利益影響台灣民主，這也是存在的，因此她在會中也說明，我們過去這段時間在經濟上採取種種措施，讓台灣能夠在經濟上自主提高，比較不需要倚靠中國市場，包括新南向及產業政策等，讓民主和經濟發展變成能相輔相成的過程。

管碧玲受訪表示，總統把台灣的民主故事及對香港關係，在會中都有帶到，會中第一個發問的香港留學生也非常感動，甚至說到有點哽咽。會中很多問題都直戳核心，例如總統大選中國議題是否變成主導議題、我們如何面對中國挑戰等，蔡總統的回應穩健地讓大家知道，我們態度是非常一貫，對兩岸關係是維持穩健和平關係，也呼籲對岸也要有這樣態度，一個穩定及和平的關係非常重要。

羅致政受訪表示，這場演講非常成功，蔡總統與學者對話完後，開放學生提問，除了提到假訊息問題，學生也關心明年選舉，蔡總統統也回答，「我們有信心贏得明年選舉。」

羅致政說，在訊息戰的部分，美方學者也問及，我們如何在保衛台灣民主自由，與假訊息間做平衡。蔡總統則回應，這涉及到台灣最重要的價值，就是民主自由，另一方面國家安全，因此我們的作法是把比較具體的面向做切割處理，例如農產災害、農產價格、疾病等，若有散播假訊息，我們是採取制裁，而不是全面性對一般性議題、尤其政治議題採取限制行動，這是我們平衡的作法。

羅致政表示，會中學生也關心台灣對香港支持的具體行動，蔡總統則回應，台灣民眾和台灣政府對香港採取同情和支持的態度，具體的做法目前還沒做最後決定，但我們會努力網這個方向來做，希望給予香港民眾更多支持。

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