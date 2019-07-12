大彎北段商業宅就地合法 柯文哲：不公平但永遠這樣也不是辦法

2019-07-12 12:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市都委會昨通過，大彎北段違規的1600多戶商業宅，日後只要繳納回饋金，即可就地合法，且每坪回饋金也下修，柯市府被質疑為了2020選舉所考量。台北市長柯文哲今早受訪時坦言，此次放寬當然不公平，但並非選舉，是累積10幾年的問題，永遠非法用下去也不是辦法。

柯文哲表示，這案子拖2年了，大灣北段已經是10幾年來累積的，他剛上任時很喜歡罵東罵西，現在越來越不罵，罵有什麼用，問題還是存在，「財團早就賺了錢落跑了，住戶我也查過，單一且自住的才16%，也就是說今天那些被特赦、大赦的不是窮人，不要裝了！」

柯直言，這樣放寬當然不公平，大家現在就是撈到好處嘛，不過1678戶違反土地使用分區管制的，永遠非法用下去也不是辦法，大彎北解決了，下一個是內湖五期476戶，年底前條通也要解決，還有社子島，「要誠實面對一個事實，台灣從來不是一個法制國家。」

媒體指外界質疑就地合法是開了一扇門，柯文哲也說，所以這是不對的，但幾千戶怎麼處理，也是要去反省，怎麼讓台灣走到今天這局面，所以台灣從來不是法治國家，但是過去造成就算了，先善後，但從今天開始，不可以再這樣，是就是、不是就不是，要建立一個法治國家。

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