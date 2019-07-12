蘇嘉全與吉里巴斯議長「兄弟種樹」 象徵兩國友誼長存

2019-07-12 10:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦吉里巴斯今逢獨立40週年，立法院長蘇嘉全擔任總統特使正率團訪問吉國。蘇嘉全受邀與吉里巴斯國會議長萬伊（Tebuai Uaai）換上同款「兄弟裝」，並一同親手栽種椰子樹，蘇嘉全說，「這兩棵椰子樹苗將在吉里巴斯的土地上紮根茁壯，就像台灣與吉里巴斯的友誼造福兩國人民」。

為慶祝吉里巴斯獨立40週年，蘇嘉全擔任蔡總統特使，帶領特使團一行12人，於11日到14日訪問吉里巴斯。

蘇嘉全昨抵達吉里巴斯後，接受國會議長萬伊款宴接待後，更受邀換上和萬伊同款式的「兄弟裝」，一起栽種椰子樹；蘇嘉全也是第一位在吉里巴斯和國會議長一起植樹的友邦議長。

蘇嘉全出生於農業大縣屏東，蘇嘉全在臉書上分享說，他也曾在農委會服務，對於植物栽種有特別的興趣與研究，能夠和友邦議長一起種樹是非常寶貴的經驗，所以二話不說，換好衣服抄起鏟子，隨萬伊議長去種樹。

蘇嘉全轉述，在種樹過程中，萬伊議長介紹椰子樹是吉里巴斯最重要的資產，樹根可製作藥材、樹幹可打造房子、果實則能提取椰子水，一整棵椰子樹都會被充分利用，毫不浪費，「吉里巴斯人民珍惜自然資源讓我非常敬佩」。

蘇嘉全說，一棵椰子樹的經濟壽命可以長達80年，自然壽命更超過100年以上，「這兩棵椰子樹苗，將在吉里巴斯的土地上紮根茁壯，就好像台灣與吉里巴斯的友誼，透過雙方的經營持續成長，並且不斷結出友誼的果實，永世造福兩國的人民」。

蘇嘉全今參加吉國國慶慶典與國慶酒會，13日晚間應邀出席馬茂總統歡迎酒會，也將視導「巡護九號」海難搜救演練、視察我駐吉技術團與水產站等雙邊合作計畫，慰勞館團人員及海巡官兵在海外服務的辛勞。（11:27更新）

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