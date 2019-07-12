國合會在吉里巴斯接地氣 營養提升、養豬、虱目魚助發展

2019-07-12 08:06

〔記者呂伊萱／專訪〕國合會正在太平洋友邦吉里巴斯推動營養提升、養豬與虱目魚苗生產等三項計畫。駐吉里巴斯技術團技師陳翔齊受訪表示，目前正在思考如何讓這些計畫更「接地氣」，和吉里巴斯的社會脈動、國家政策及需求接軌。例如太平洋區域關切氣候變遷，台灣方面思考養豬計劃的未來走向時，就需納入此考量，設計出因地制宜的合適計畫。

陳翔齊是國合會派駐海外的第一位專任營養技師，自2015年駐點吉里巴斯至今。陳翔齊出身北醫大保健營養系，曾擔任外交替代役赴諾魯服務，在邦交國發揮所學，就此對駐外生活心嚮往之，爾後考入國合會，正式成為駐團技師。

陳翔齊說明，台灣國合會技術團在吉里巴斯一共正執行三項計畫，包括營養提升、養豬與虱目魚苗生產。以他所負責的營養提升計畫來說，台灣在南太推動園藝方面的家庭菜圃等計畫近10年後，在既有基礎上，結合營養提升概念，自2015年起轉型為營養提升計畫。

陳翔齊分享駐團工作，包括推廣大小白菜、青椒、茄子與豆類等蔬果栽培，生產蔬果，供給6間學校和1所醫院作為營養膳食，同時也在學校與社區開設簡易烹飪課程，「我們的計畫是一連串的，從種菜、煮菜到飲食習慣」，推廣均衡營養攝取，盼改善非傳染性疾病的盛行。

陳翔齊平時除了駐點吉國，也會到諾魯、帛琉與馬紹爾等國推廣營養宣導，上週也赴斐濟參與南太區域會議，分享台灣在太平洋區域推動營養計畫的成果，並與其他國家交流、了解區域關注的趨勢，例如氣候變遷、糧食議題與漁業發展等。

陳翔齊並分享，國合會駐團在思考如何強化執行或調整計畫時，「如何讓計畫更接地氣是我們現在思考的方向」，也就是使計畫和當地國的社會脈動與國家政策接軌。

例如太平洋區域關切氣候變遷，思考養豬計劃的未來時，就需考慮海水上漲、土地減少時的因應措施。或例如營養計劃正在思考進一步在地化，強化維生素A與鐵的攝取，虱目魚苗生產計劃方面，則是建置箱網養殖。

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