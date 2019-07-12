「不是二選一」 吉里巴斯駐台大使：台灣與中國都是主權獨立國家

吉里巴斯駐台大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）受訪時說明，吉里巴斯遵循「360度外交」，吉里巴斯與台灣和中國的關係「不是二選一」。藍黛西後方是手工編作的歷任總統樣貌，右一為現任總統馬茂。（記者呂伊萱攝）

2019-07-12 08:04

〔記者呂伊萱／專訪〕太平洋情勢多變，吉里巴斯今逢國慶，吉國駐台大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）受訪時說明，吉里巴斯自2003年以來遵循「360度外交」，對吉里巴斯而言，台灣是一個正常的、主權獨立的民主國家，而中國也是個獨立國家，吉里巴斯與台灣和中國的關係「不是二選一」。

蔡總統正出訪加勒比海友邦，總統三月出訪太平洋時，行程原包括吉里巴斯，爾後公開時改成二訪馬紹爾。外交部當時解釋，此變動是因雙方元首行程配合不及，強調邦誼穩固。但同樣在三月底，吉國總統馬茂公開出席見證吉里巴斯政府與中國浙江大洋世家鮪魚捕撈合資公司的簽署儀式，引起外交系統關注，擔憂關係生變。

吉里巴斯今天迎來獨立40週年國慶，曾任吉里巴斯內閣秘書長的駐台大使藍黛西近日接受本報訪問時說明，吉里巴斯的外交政策自2003年起，就遵循「360度外交」，希望「與全世界做朋友」；2003年也正是吉里巴斯承認中華民國、與台建交的時刻。

藍黛西說，她理解台灣面對許多挑戰、且受到中國打壓，當吉里巴斯與中國互動、或是訪問行程變動時就會擔憂。不過三月訪問更動是因蔡總統需親自出席國內行程、馬茂總統也有區域行程的承諾，雖然雙方希望促成訪問，但吉里巴斯也不希望蔡總統來訪時馬茂總統不在，因此同意延後，「這並不是取消」。在將到來的國慶，台灣方面也將派出高階代表團致賀。

藍黛西說，吉里巴斯政府堅定致力於發展與台灣的關係，此立場迄今未變，雖吉里巴斯與中國公司確有來往，官員有時也前往中國參加會議，但這不代表吉國政策有所改變。藍黛西說，對吉里巴斯而言，台灣是個正常的、主權獨立的民主國家，中國也是主權獨立的國家，吉里巴斯與台灣和中國的關係，如同與美日紐澳等國家互動一樣，「不是二選一」。

藍黛西也提及，馬茂總統上任以來推動「吉里巴斯20年願景」，特別重視漁業、觀光旅遊產業和基礎建設發展，建設方面尤其因島嶼間距離遙遠，需強化連結交通，因此歡迎各方投資。

台灣政府為了解吉里巴斯市場，今年5月方委託外貿協會組團至吉國進行市場調查，蒐集進出口商品市場資料及投資法規，並了解自吉里巴斯進口種魚的可行性。訪團返國後撰寫商情報告供廠商參考，以協助拓展吉里巴斯市場，盼進一步深化兩國經貿關係。

吉里巴斯駐台大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）受訪時說明，吉里巴斯遵循「360度外交」，吉里巴斯與台灣和中國的關係「不是二選一」。圖為藍黛西展示自製手工藝品。（記者呂伊萱攝）

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