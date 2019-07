2019-07-11 20:16

〔即時新聞/綜合報導〕財經女神胡采蘋今(11)日發臉書分享,她的6歲姪女在校車上遇到宣稱「台灣是中國的一部分」的小學2年級男學生,但姪女並不害怕,清楚地當面「糾正」對方。胡采蘋大嘆,「六歲的妹妹贏過大部分語焉不詳的總統候選人+某些市長。」

美女財經專家胡采蘋時常在臉書分享日常生活,她今天發文寫道,她有個6歲小姪女在香港唸國際學校,有次搭校車遇到一個2年級學生說「台灣是中國的一部分」,小姪女聽了直接回應:「才!不!是!」對方則抓狂大喊「是」。

胡采蘋說,生活在香港的姪女們全力支持反送中,認為影響交通沒關係,並感嘆台灣某些總統候選人和市長「你們怎麼連話都說不清楚」。

網友們回應,「家教好」、「真女中豪傑」。也有一名住美國的台灣媽媽留言分享,有中國移民的孩子說她女兒是「Chinese(中國人)」,稱「Taiwanese is Chinese as well(台灣人也是中國人)」,結果「我女兒大聲吼回去:No, I am not, NOT YET.(不,我不是中國人,台灣現在還不是中國的)」。

