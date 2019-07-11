IDF戰機「機械故障」 幸安全降落
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空軍一架IDF戰機今日下午返回台中清泉崗基地時傳出機械故障，所幸安全降落。圖為今年5月漢光35號演習，一架IDF經國號戰機在彰化國道戰備道操演起降。（記者廖耀東攝）

空軍一架IDF戰機今日下午返回台中清泉崗基地時傳出機械故障，所幸安全降落。圖為今年5月漢光35號演習，一架IDF經國號戰機在彰化國道戰備道操演起降。（記者廖耀東攝）

2019-07-11 19:17

首次上稿 18:27
更新時間 19:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍一架IDF戰機今日下午返回台中清泉崗基地時發生意外。空軍今日傍晚證實，清泉崗基地編號1436的IDF戰機，今日下午3點59分執行例行性訓練返場時，發生機械故障，飛行員即時發現，緊急處置得宜，戰機於傍晚5點安全降落，詳細原因刻由空軍專案小組實施調查中。

空軍表示，在事發後，共影響民航起降計8個班次，敬請國人體諒。

另外，軍方也澄清，此戰機並未「迫降」，唯戰機輪胎磨損嚴重。

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