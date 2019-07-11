高規格待遇！ 高院明宣判馬英九案發旁聽證、服裝需整齊

2019-07-11 19:41

〔記者楊國文／台北報導〕馬英九被控涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更一審，辯論庭上，馬英九四度答稱「我無罪」，對其清白有信心，高檢署檢察官周士榆抨擊馬將通監資料挪為政治目的使用，洩密事實明確，應判有罪，此案明（12）日上午10時宣判即定讞，高院審酌此案被告是前總統、是社會矚目案件，破天荒發放旁聽證，領證者才能進入法庭聽判，且服裝儀容需整齊。

此案明天宣判的法庭，是素有「總統法庭」稱號的「刑專一」庭，審理過前總統陳水扁的國務機要費等案，和馬英九的上訴審，及更一審，共可容納80個旁聽席，除記者席20席外，民眾席60席將自明早9時起在高院刑事庭大廈入口處排隊發放。

特別的是，高院在旁聽規則中，還要求領旁聽證民眾，須服裝儀容整齊，相當罕見。此外，除非審判長同意，否則旁聽民眾一律禁止使用3C產品拍照、攝影、錄音、錄影。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。至於黃世銘，已被判刑定讞。

台北地院受命法官唐玥以獨任審理，雖認定有洩密行為，但採憲法第44條的「院際調解權」，可阻卻違法，判馬無罪，但高院合議庭審判長江振義、受命法官許文章、陪席法官潘翠雪認定馬罪行明確，改判4月徒刑。

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