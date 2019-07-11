前總統馬英九洩密案有罪、清白？ 高院更一審明宣判定讞

2019-07-11 18:08

〔記者楊國文／台北報導〕明天是前總統馬英九關鍵日。馬英九被控涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更一審，辯論庭上，馬英九四度答稱「我無罪」，對其清白有信心，高檢署檢察官周士榆抨擊馬將通監資料挪為政治目的使用，洩密事實明確，應判有罪，並引用法律名言「法不阿貴，繩不撓曲」，說明「法律不可因為馬英九的地位崇隆而轉彎」；此案明（12）日上午10時宣判即定讞。

特別的是，馬被控洩密案等罪，因為都是三年以下徒刑之罪，原本是高院判決後即定讞，因大法官前年做出釋字752號解釋，應給予被告一次救濟機會，促成立院修法改為得上訴三審，若發回更一審審理，判決後才定讞，以致明更一審判決將決定馬是否有罪。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。至於黃世銘，已被判刑定讞。

台北地院受命法官唐玥以獨任審理，雖認定有洩密行為，但採憲法第44條的「院際調解權」，可阻卻違法，判馬無罪，但高院合議庭審判長江振義、受命法官許文章、陪席法官潘翆雪認定馬罪行明確，改判4月徒刑。

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