「翠玉白菜」借展欠缺法令規範 監院糾正故宮

2019-07-11 15:21

〔記者謝君臨／台北報導〕國立故宮博物院去年將重要古物「翠玉白菜」、一般古物「翠玉小白菜」移師台中花博后里馬場展出；監察委員包宗和、江綺雯調查後，認為全案核定過程欠缺法令規範，展覽成效評估指標也付之闕如，機關組織效能及行政管控機制均嚴重失調，有重大違失，提案糾正故宮，並函請行政院轉所屬單位檢討改善。

監委表示，去年11月，故宮主動將「翠玉白菜」及「翠玉小白菜」出借於台中花博后里馬場展區展覽，引發古物安全風險及草率行事議論，因而立案調查。

今年5月15日，監委約詢故宮前副院長李靜慧，李坦承：「當然我們也認同故宮借展國內其他地區應有相關規範，以避免外界疑慮…2018年底立委也曾就訂定相關要點提出質詢，後經故宮內部多方討論，業務單位與陳其南院長的意見始終無法取得共識…如監察院或立法院的角度來看，的確是有虧行政院對我們的期待，應該要道歉」。

而後，經監院調查，故宮才於今年6月25日訂定「國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知」，以完備藏品借展國內其他地區的安全及正當性。

調查報告另指出，故宮國寶「顏真卿祭姪文稿」等古物，於1月借展日本東京國立博物館的古物狀況檢驗，未依借展合約書相關規範確實執行，導致保管借展國寶等古物的責任不明。此外，故宮日後借展國外，也應加強宣傳品標示「國立故宮博物院」的文字版面及位置查核，以維護國家尊嚴與文化外交事務的遂行。

監委強調，目前「國寶及重要古物運出入處理辦法」雖有出借國外的古物狀況審查機制，但有關古物等級、數量及其他條件均未納入審查規範，且主管機關審查時限也與實務進程脫節；其中古物展品若為有機材質易生傷損，出借國外展覽返國後，尚有歸庫養護的限展規定，影響國人觀展權益，文化部及故宮應檢討改善。

此外，監委表示，故宮擬於2020年東京奧運期間，赴日本東京澀谷東急文化村辦理展覽，但該合作館方的規格及條件似有未洽；據故宮實地考察報告載，該文化村的美術館展場空間小，對觀眾並不友善；故宮此次不論借展與否，未來均應秉持專業立場，審慎評估，並慎防任何破壞古物安全或不符雙方平等互惠原則之情事，以善盡維護古物安全及國家尊嚴之責。

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