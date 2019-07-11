蔡英文啟程出訪加勒比海友邦：向世界傳達台灣主張

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統今日中午搭機啟程出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞等4個加勒比海友邦，並過境美國紐約及丹佛。她在出發前在桃園機場發表談話中表示，帶領國家走出去就是總統最主要的任務，這次出訪台灣將會和國際共享自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作永續發展為目標。
蔡英文在登機前發表談話表示，這次定名為自由民主永續之旅。自由民主永續是我們想讓全世界好朋友分享的台灣價值，帶領國家走出去，就是總統最重要的任務。
蔡英文說，這次出訪將會向世界傳達三個台灣的主張，第一、台灣會與世界各國共享自由開放的價值，我們是海洋國家，是世界的台灣，所以我們絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，也期待在出訪時，為台灣尋找更大的空間及商機。第二、台灣會堅定的守護民主制度。民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透，我們會與理念相近的國家相互的合作，確保民主制度的穩固。第三、台灣會以永續發展為目標來推動互惠互助的國際合作，並與友邦之間，長期在農業、醫療教育等領域進行合作。
蔡英文指出，最近這幾年國際合作的重點也擴及到海洋安全、潔淨能源以及應對氣候變遷的計畫，我們會依循聯合國的永續發展目標，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。
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蔡英文總統（前）11日中午搭機啟程出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞等四個加勒比海友邦蔡英文總統今日中午搭機啟程出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞等四個加勒比海友邦，並過境美國紐約及丹佛。她（記者朱沛雄攝）
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蔡英文總統（中）11日啟程出訪加勒比海友邦，出發前在桃園機場發表談話中表示，這次出訪台灣將會和國際共享自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作永續發展為目標。（記者朱沛雄攝）