蔡英文啟程出訪加勒比海友邦：向世界傳達台灣主張

2019-07-11 13:26

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統今日中午搭機啟程出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞等4個加勒比海友邦，並過境美國紐約及丹佛。她在出發前在桃園機場發表談話中表示，帶領國家走出去就是總統最主要的任務，這次出訪台灣將會和國際共享自由開放的價值、堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作永續發展為目標。

蔡英文在登機前發表談話表示，這次定名為自由民主永續之旅。自由民主永續是我們想讓全世界好朋友分享的台灣價值，帶領國家走出去，就是總統最重要的任務。

蔡英文說，這次出訪將會向世界傳達三個台灣的主張，第一、台灣會與世界各國共享自由開放的價值，我們是海洋國家，是世界的台灣，所以我們絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，也期待在出訪時，為台灣尋找更大的空間及商機。第二、台灣會堅定的守護民主制度。民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透，我們會與理念相近的國家相互的合作，確保民主制度的穩固。第三、台灣會以永續發展為目標來推動互惠互助的國際合作，並與友邦之間，長期在農業、醫療教育等領域進行合作。

蔡英文指出，最近這幾年國際合作的重點也擴及到海洋安全、潔淨能源以及應對氣候變遷的計畫，我們會依循聯合國的永續發展目標，善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

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