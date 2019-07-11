衝民調！郭台銘13日彰化首發 全縣趴趴走

2019-07-11 13:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕衝了！國民黨總統初選參選人郭台銘，確定將於13日到彰化縣走透透，從早到傍晚共停留8個半小時，走訪6個行程，從菜市場走到社區，從企業交流到社福機構關懷，並將到台灣玻璃廟參拜！

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，但國民黨總統初選參選人郭台銘都還不曾到彰化縣尋求支持，只見掛起選舉看板，卻遲遲不見郭台銘到訪。

不過，支持郭台銘人士早就安排到彰化的行程，最後終於敲定13日到彰化進行關懷民情之行，早上8點到彰化市三民市場，直接深入菜市場，跟攤商、民眾握手博感情；接著再到彰化市慈生教養院，關懷院童；中午到秀水馬興社區的老人關懷據點共餐；下午1點半到玻璃廟參拜，並參觀台灣玻璃館；隨後到脊髓損傷協會關懷身障朋友；最後到員林與地方民代、社團、企業人士交流。

雖然前立法院長王金平沒有參加國民黨總統提名的黨內初選，但彰化縣平之友會陣容堅強，由前議長白鴻森擔任會長，前縣長阮剛猛、卓伯源、前議長謝式穀與現任副議長許原龍也大力相挺，縣長王惠美更是王金平最大支持者，也讓郭台銘、高雄市長韓國瑜在這次黨內初選過程中，都還沒安排到彰化縣的公開亮相行程，只有前新北市長朱立倫日前到彰化二林、大村走訪，並與議長謝典林見面。

但韓國瑜的造勢大會上，可以看到前立委蕭景田用行動來表示支持；而彰化縣支持郭台銘的人士，相對於挺韓來說，則比較低調，也有不少企業界私下都表態挺郭台銘，只是不願意浮上檯面來相挺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法