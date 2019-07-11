政院拍板修法 捷運軌道以外毗鄰土地不得徵收開發

2019-07-11 11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕為回應大法官釋憲文，行政院今天召開的院會拍板「大眾捷運法」部分條文修正草案，由於現行規定，政府可徵收軌道以外的毗鄰地區土地，進行土地開發，被大法官認為違憲，院會決定通過修法刪除相關違憲規定，亦即未來這項修法經三讀通過後，政府就不能徵收軌道以外的毗鄰地區土地來進行土地開發。

現行大眾捷運法第7條規定，主管機關為土地開發，依法可報請徵收軌道以外的毗鄰地區土地。

由於司法院於104年9月25日作成釋字第732號解釋，大法官認為這項規定不符憲法的比例原則，也有違憲法保障人民財產權及居住自由意旨，應檢討修正，因此行政院在這次修正草案刪除法條中「毗鄰地區土地」等相關文字與定義。

此外，為利捷運建設的推動，促進都市發展，大眾捷運法第25條增訂授權主管機關可視營運需要委託其他大眾運輸業者辦理營運，另對位於捷運禁建範圍內興辦的公共工程，為維護捷運設施安全及公眾利益，有適當解除禁建限制之必要，行政院這次也修正大眾捷運法第45條之1，符合該條第1項的公共工程行為，經主管機關許可並採取必要措施者，不受禁建規定的限制。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，這次大眾捷運法修正，除依據司法院釋字第732號解釋修正相關條文，以保障捷運周邊地區土地所有權人之權益，另併同鐵路法的修正，建立我國軌道使用產品（包含使用於鐵路之材料、零組件、軟硬體設備等）檢測驗證制度，將有助提升國內軌道關鍵技術自主能力，促進軌道產業發展，同時確保運輸安全及服務品質。

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