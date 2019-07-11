寶島漁很大 蘇貞昌再報喜

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午再度向網友報喜，他說，人客啊！今天又有好消息！我國成功成為「南印度洋漁業協定（SIOFA）」締約國，未來能與國際夥伴合作更緊密！
他還以長輩圖說，「人客啊！寶島真的漁很大！」。
蘇貞昌上午在臉書表示，討海人的生活，政府打拚顧到好，繼上個月台灣解除歐盟漁業黃牌後，最近又傳來好消息，我國成功成為「 南印度洋漁業協定（SIOFA）」締約國，獲得包括澳洲、日本、法國、韓國、歐盟等國一致歡迎，未來不但能更維護漁民權益，也能與國際夥伴合作更緊密！
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〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午再度向網友報喜，他說，人客啊！今天又有好消息！我國成功成為「南印度洋漁業協定（SIOFA）」締約國，未來能與國際夥伴合作更緊密！
他還以長輩圖說，「人客啊！寶島真的漁很大！」。
蘇貞昌上午在臉書表示，討海人的生活，政府打拚顧到好，繼上個月台灣解除歐盟漁業黃牌後，最近又傳來好消息，我國成功成為「 南印度洋漁業協定（SIOFA）」締約國，獲得包括澳洲、日本、法國、韓國、歐盟等國一致歡迎，未來不但能更維護漁民權益，也能與國際夥伴合作更緊密！