名嘴嗆韓粉觸犯罄竹難書 怒批公約「根本廢紙一張」

2019-07-11 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統候選人初選作業開跑，不過郭台銘卻遭質疑沒有簽初選公約，資深媒體人黃創夏今發文表示，韓國瑜的韓粉們觸犯的初選公約絕對「罄竹難書」，簽名也不必遵守，不簽名又何妨，公約「根本是廢紙一張」。

據黃創夏今早臉書PO文，他認為國民黨總統初選候選人周鍚瑋搞的「初選公約」根本是廢紙一張，他強調特別是合約的第四條，提到不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業，他直批「韓國瑜的韓粉們，觸犯的絕對『罄竹難書』」；而合約的第二條，提及候選人及其團隊絕不惡意攻訐其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻訐行為，他更直言「韓國瑜最大的後盾『旺中』，幾乎時時涉嫌」。

最後他強調，而合約第五條，黃創夏指稱周鍚瑋在民調初期就直播暗示，他宣稱的「民調趨勢」帶風向，他認為這個公約聯發起人自己都不遵從了，讓他越看越詭異，令人好奇：周鍚瑋意欲何為？他表示「簽名也不必遵守，不簽名又何妨，他發起的初選公約根本是廢紙一張」。

網友看到該篇貼文後，還為郭台銘叫屈，留言回應「郭董委屈了」、「哈哈大笑！這種公約，簽不簽好像也沒差，反正也沒人遵守！」；也有人批韓國瑜「他條條犯」、「 這公約對韓國瑜免疫」。

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