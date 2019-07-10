屏東監獄典獄長退休 6矯正機關首長換人

2019-07-10 20:44

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東監獄為台灣八大監獄之一，典獄長簡文拱今年屆齡退休，不少人力爭此職位，法務部矯正署今公布人事異動，確定由雲林第二監獄典獄長葉漢潼接任。本次共有屏東監獄、雲林第二監獄、澎湖監獄、基隆監獄、新竹看守所及金門監獄等6個矯正機關首長換人當，另有23個職位異動，派令生效及到期日定16日生效，名單如下：

法務部所屬矯正機關首長、副首長、秘書（監長）等人員通案調動陞遷人員名

單：

一、雲林第二監獄典獄長葉漢潼調派屏東監獄典獄長。

二、澎湖監獄典獄長杞炎烈調派雲林第二監獄典獄長。

三、矯正署教化輔導組組長林明達調派澎湖監獄典獄長。

四、基隆監獄典獄長蘇慶榮調升矯正署教化輔導組組長。

五、新竹看守所所長林文宗調派基隆監獄典獄長。

六、金門監獄典獄長詹益鵬調派新竹看守所所長。

七、臺北監獄副典獄長楊益彰調升金門監獄典獄長。

八、屏東監獄副典獄長蘇維闊調派臺北監獄副典獄長。

九、矯正署安全督導組簡任視察曾至勳調派屏東監獄副典獄長。

十、臺南看守所副所長黃鴻禧調升矯正署安全督導組簡任視察。

十一、矯正署安全督導組科長李敬樑調派臺南看守所副所長。

十二、桃園女子監獄秘書郭慶康調升矯正署安全督導組科長。

十三、基隆監獄秘書詹國裕調派桃園女子監獄秘書。

十四、花蓮看守所秘書林聖龍調派基隆監獄秘書。

十五、花蓮監獄女監主任王淑秋調升花蓮看守所秘書。

十六、矯正署安全督導組簡任視察李宗莉調升該署教化輔導組副組長。

十七、新店戒治所副所長江慶隆調升矯正署安全督導組簡任視察。

十八、澎湖監獄副典獄長陳長木調派新店戒治所副所長。

十九、臺中監獄秘書吳瑞寶調升澎湖監獄副典獄長。

二十、新竹監獄秘書許茂雄調派臺中監獄秘書。

二十一、綠島監獄秘書呂維鈞調派新竹監獄秘書。

二十二、臺中監獄戒護科科長陳信价調升綠島監獄秘書。

二十三、臺北看守所副所長黃正勇調升矯正署後勤資源組專門委員。

二十四、矯正署矯正醫療組科長林建昌調派臺北看守所副所長。

二十五、金門監獄監長陳啟森調升矯正署矯正醫療組科長。

二十六、嘉義監獄作業科科長韓保貴調升金門監獄監長。

二十七、花蓮監獄秘書王恩先調派宜蘭監獄秘書。

二十八、宜蘭監獄秘書羅邦發調派花蓮監獄秘書。

二十九、基隆監獄總務科科長楊清準調升金門監獄秘書。

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