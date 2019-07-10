吳蕚洋成立「白色聯盟」 點名韓國瑜、柯文哲政治跳蚤

2019-07-10 17:17

〔記者郭安家／台北報導〕曾參選台北市長談論「蜂蜜檸檬」出名的吳蕚洋，今與相關人士組新政黨「白色聯盟」並擔任執行長，將投入2020全國立委選舉。吳會後開記者會主張，要訂定防止帶職參選的「政治跳蚤」條款，應辭去現職按比例退還選舉補助款；吳還點名高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，指「我是韓粉，真正韓粉應該叫他不要選」」，至於柯「不需要把世局搞更亂」。

吳蕚洋表示，今年感觸最深的一件事是韓國瑜選總統，有人樂觀其成，有些人覺得好像怪怪、被玩弄了，當時聽韓一席話去投票，結果後來走到這田地，你說韓對還錯？當然不太好；尤其選舉過程，選民把票投給你，希望未來任期實現政見，結果做不到一年要跳脫，會不會影響到當時與選民打的「合約」。他說，民意如流水，不知道會怎樣。

吳蕚洋出示手舉牌點名國民黨、民進黨多位議員帶職參選立委，並指有些人太投機，騎驢找馬，「好的你都檢走，壞的留給老百姓，這不太合理」，且影響小朋友教育，從政者要做最好示範，抗拒再大誘惑，才能留下好名聲。

對於柯文哲早上回應帶職參選並指「天塌下來我不是最高」，吳蕚洋開玩笑說，「他（柯）157、我180，我講身高，不是智商」；並對柯喊話，「其實不需要把世局搞更亂，世局要讓它簡單一點，對人民可能比較有用處」。

吳蕚洋還糾正柯文哲早上說法，指「從政者應該說，天塌下來我盡量幫大家扛，我是你的公僕，這樣會狠一點」；從政者最好要有智慧一點，時代要改變，白盟盼未來給社會觀念，「講的話不是亂講，講的話要實現、要有智慧，不是講一些空話、俏皮話等等」，不要老是用奇奇怪怪行為舉止。

媒體追問是否擔心被韓粉罵？吳蕚洋表示，「我是真韓粉，真韓粉是希望要他（韓）不要選，留下好名聲才是最重要」，就像梁山伯與祝英台流傳千世，像范謝將軍講信用，真正韓粉應該叫韓不要參選，且這對韓最好，但這樣走下去不知道怎麼辦？要看韓有沒有更好智慧。

白盟還公布藍綠政治跳蚤名單，包括民進黨林宜瑾、彭俊豪、陳秀寶，國民黨陳美雅、林金結、鄭正鈴、黃柏霖、魯明哲、萬美玲、林國春、李中、汪志冰、黃馨慧、林燕祝、張瀚天。

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