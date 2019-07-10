郭台銘稱「宜蘭要做台北的後花園」 宜蘭人怒了！

2019-07-10 16:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨總統初選參選人、前鴻海董事長郭台銘今來到宜蘭縣議會，拜訪宜蘭縣長林姿妙與議長張建榮；郭台銘指出，他正在做一些規劃，宜蘭跟台北距離很近，宜蘭應該是要做台北的後花園，當然也不只是後花園，也要做一些工業；不過，此話卻在網路上被撻伐，連立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵都在臉書發文，強調宜蘭非台北「後花園」。

郭台銘今在縣議會貴賓室，與林姿妙、張建榮會面；林姿妙向郭台銘介紹童玩節的內容與願景後，郭台銘回應時指出，他正在做一些規劃，宜蘭跟台北距離很近，「宜蘭應該是要做台北的後花園」，當然也不只是後花園，也要做一些工業；當下與會人士對這句話均沒特別反應。

不料，郭台銘「宜蘭應該是要做台北的後花園」這句話，卻引發宜蘭網友撻伐，不斷發酵；林姓網友說，後花園是宜蘭人的地雷，宜蘭就是宜蘭，不是誰家花園；王姓網友則說，宜蘭從不是天龍國所謂後花園！

江聰淵與陳歐珀也在臉書上針對郭董的言論發表看法；江聰淵說，感謝郭董蒞臨宜蘭關心地方，如果有機會帶郭董走訪宜蘭市，相信郭董會感覺到宜蘭不會是後花園，是宜居的家園；陳歐珀則表示，宜蘭才不是台北的後花園！郭「懂」你不懂！

更有網友質疑，郭台銘一句話惹怒宜蘭人，陪同的林姿妙與張建榮只會在旁陪笑？難道不願捍衛宜蘭主體性？對此，張建榮認為，郭董這句話沒什麼，他沒有意見；林姿妙表示，宜蘭不是誰的後花園，而是我們宜蘭人引以為傲的家園，無論是文化、歷史、農業、觀光資源等，宜蘭都有獨特性，更是東北部閃亮的一顆星，她宜蘭人、她驕傲！

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