Lamigo轉賣破局 郭台銘：不明政治人士干涉交易

2019-07-10 11:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕Lamigo桃猿隊將轉賣，國民黨總統初選參選人郭台銘曾居中牽線找買家，但郭台銘今天說，他介紹的買家原本上星期要與Lamigo簽約，也出了最高的價錢，但後來卻有不明的政治人士在干涉這個交易，導致交易破局，郭台銘批評民進黨不當干涉，使棒球迷很失望，「要讓小英下架，蔡英文的英是陰險的陰。」

郭台銘今天一早拜會國民黨基隆市黨部、並到中正公園大佛禪院參拜，媒體問他對Lamigo桃猿隊轉賣破局的看法，郭台銘表示，他從小就是棒球迷，雲林、南投都捐了棒球場，他的好朋友、日本軟銀集團董事長孫正義是軟銀鷹冠軍，他已想好台日職棒以後要如何合作，這次參與協助要讓Lamigo持續存在，也出了最高的價錢，後來卻有不明的政治人士干涉，導致破局。

媒體追問，這名政治人物是不是桃園市長鄭文燦，郭台銘回答：「我沒有講名字。」郭台銘表示，因為他是最難打的對手，他們怕我，譬如他去嘉義祭拜因公殉職的勇警李承翰，蔡英文就趕快跟著去。

郭台銘說，他現在在初選，為了團結很多事不能說，但是民進黨的不當干涉，確實讓棒球迷很失望，「要讓小英下架，她不做事，蔡英文是陰險的陰，把黨內同志都做掉。」

郭強調，現在是國民黨最好的機會，若不把握住，會讓三贏打成三輸，各位2300萬同胞，眼睛要擦亮，做出最好的選擇。

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