郭台銘落淚 朱立倫：只是初選不需要太激情

2019-07-10 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調開跑，國民黨總統初選參選人郭台銘接受媒體專訪時，談起過去打拚的經歷到現在參選總統，激動落淚，另名參選人朱立倫今表示，畢竟只是黨內初選，尊重民主機制，不需要有很多情緒上的反應跟發言，不需要激烈、激情的反應。

朱立倫今早召開記者會會後受訪，對於郭台銘在接受媒體專訪時喊話說只做4年總統，並一度激動落淚，朱立倫說「不需要這樣激烈、激情的反應」，畢竟是黨內初選，尊重民主機制，大家都是隊友，不要有情緒上的反應跟發言，7月15日後，大家要團結在一起。

朱立倫高喊團結，媒體詢問對於黨內「非韓不投」、「非郭不投」的民眾是否有可能支持他？朱立倫認為，現在在情緒上、氣氛上，民調期間可能讓民調稍微偏頗失真，但重點是7月15日大家願不願意投給國民黨？支持國民黨候選人？他有信心不管挺韓、挺郭，都能團結。

對於近期有初選民調導向支持韓國瑜的文宣出現，朱立倫指出，的確有這樣的文件流傳，或許對初選民調有影響，但藍軍支持者要思考，用這樣扭曲民調的結果，非常困難在總統大選時實際做這樣的操作。

朱立倫也反駁，他與其他參選人沒有所謂的利益交換，污衊他沒有任何意義，他在正式初選後沒有跟任何一位參選人有任何私下接觸，他並沒有打誰，而是理念和政策，郭台銘「0到6歲國家養」他不贊成，主張「大家養」，韓國瑜「65歲以上國家養」他也不贊成，主張用長照保險制。

對於軍公教加薪的議題，朱立倫則強調，他一向主張台灣要走加法經濟，軍公教、民間企業快速加薪是最重要目標，不能選舉的時候加1年，而是未來每一年要建立制度。

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