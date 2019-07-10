「柯宋」選2020？ 親民黨不明講：「可頌」很好吃

2019-07-10 10:33

〔記者陳昀／台北報導〕外傳親民黨積極備戰2020，除了黨主席宋楚瑜思考再度出馬，同時積極爭取台北市長柯文哲代表親民黨參選；親民黨組織部主任張碩文今天對此回應，親民黨對總統選戰還沒定論，宋楚瑜自己也沒有積極動念，談及柯宋配的可能，他開玩笑說「可頌很好吃」。

外傳親民黨正積極爭取柯文哲「披橘袍」參選，一方面解決柯的參選連署問題，一方面拉抬親民黨立委選情，避免親民黨泡沫化，「只等柯文哲給答案」。

張碩文指出，柯文哲、宋楚瑜是好友，就他所知兩人沒提到這件事，2020大選，親民黨的既定方向是衝刺立委選情，總統部分，目前還沒有定論、既定方向；被問到是否有主動跟柯文哲接洽，他再度回應，這部分黨內沒有明確定論，目前也沒拜會柯市府。

被問到柯宋配、宋柯配的可能性，張碩文回應，「可頌（柯宋）我知道很好吃，但不知道會不會柯宋配」，雙方的合作空間，也是很多人這樣想，但這部分柯文哲沒有對外發表；至於宋楚瑜是否會再度親自參選？張碩文說，目前沒有積極動念，還在觀察，若候選人以政黨利益而非台灣自由民主為優先，就會動念。

針對親民黨衝刺立委選情，順勢協助柯文哲連署是否有機會？張碩文表示，有機會是有機會，一加一大於二，「誰一誰二我們就看」；但他也坦言，柯文哲目前看起來是好的「母雞」人選，台灣中生代、中南部長輩都頗認同他的施政。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法