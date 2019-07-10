明年軍公教恐難加薪 將報政院最後拍板

2019-07-10 08:38

〔記者李欣芳／台北報導〕明年軍公教是否調薪，備受各界矚目，行政院人事行政總處今天上午將召開軍公教待遇審議委員會，討論明年度軍公教人員待遇是否調整，一位政府知情官員表示，由於軍公教去年度才調薪3％，明年度軍公教調薪機率不大。另外，軍公教若調薪3％，所需經費估計將逼近250億元，也將構成行政院編列明年中央政府總預算的一項壓力。

據悉，儘管不少軍公教人士對調薪有期待，不過，明年軍公教恐難加薪。美中貿易大戰雖然暫時休兵，但整體變數仍然存在，今年的全球經濟成長腳步明顯放緩，行政院主計總處也將台灣今年經濟成長預測值下修到2.19％，這使軍公教明年加薪的可能性大幅降低。

行政院主計長朱澤民表示，軍公教明年度要不要調薪，是由行政院做最後的政策決定，目前並未接獲指示，若要調薪，是直接在明年度的中央政府總預算中編列調薪預算。

人事行政總處副人事長蘇俊榮說，人事總處每年都會依程序召開軍公教待遇審議委員會，今天召開委員會會議後，會將建議方案呈報行政院，而政院應會再找財主單位進行會商，再做成是否調薪的政策決定。

據悉，人事總處今天開會後，將直接簽報行政院核定，目前並未規劃發布新聞稿說明，這項決策將由行政院長蘇貞昌做最後的拍板。由於明年法定社福預算持續增加，行政院初估明年中央政府總預算，不包括軍公教調薪，歲出總規模就逼近2兆1000億元，軍公教自去年1月1日起調薪3％，是在前年前行政院長賴清德接任閣揆時所做的決策，由於軍公教去年才調薪，明年要再調薪的機率因此不大。

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