AIT關注台灣大選！週刊爆：美信任小英、對這2人疑慮深

2019-07-10 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統明起出訪加勒比海4友邦，將在美國紐約與丹佛等地停留4晚，朝「準訪問」方向邁進。在此前夕，美方也批准售台M1A2T戰車等逾22億美元軍備，國務院堅定表達支持台灣防衛立場。週刊今報導，美國在台協會（AIT）上月與民進黨公職人員密集會面，與AIT接觸的的綠營人士透露，美方認為蔡英文是可信任的政治領袖，也相當看好她。

《鏡週刊》報導，AIT在上月下旬與民進黨公職密集會面，出席層級包括副處長谷立言和組長，並相當關切總統大選。綠營人士透露，美方在會談間肯定蔡英文，加上香港反送中、中國國家主席習近平提一國兩制壓力等因素下，看好蔡英文。不過美方也提醒，初選裂痕恐怕讓小英選情潛藏危機。

報導提到，AIT也對國民黨總統初選相當關切，近日並與藍營接觸，據藍營人士透露，AIT對韓國瑜、郭台銘不像傳統政治人物一般熟悉，特別好奇。

報導引述綠營人士說法，AIT在藍營人士中，朱立倫因長期與美方交好，對朱較熟悉，AIT高層私下也對朱的的民調落後，感到不敢相信。

《鏡週刊》也指出，據悉AIT高層在與綠營往來互動中，對韓國瑜、郭台銘與中國的關係疑慮深，以往國民黨在美中戰略布局不會偏重哪一方，擔憂韓、郭2人可能被中國控制。其中郭台銘4月出席台灣關係法40週年研討會時，當眾怒飆民進黨立委蕭美琴、稱要告訴白宮，令美方人員不欣賞。

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