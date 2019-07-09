韓粉要包圍國民黨中央 黃創夏怒轟：這是勒索嗎？

2019-07-09 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜後援會版主徐正文稍早號召北部的各地韓粉，在國民黨總統大選民調宣布當天，包圍台北市八德路上的國民黨中央黨部，名嘴黃創夏則對此怒轟，此舉根本是「勒索脅迫」。

北部韓粉為了警告民調公司「不能有任何問題」，將會在7月15日國民黨總統大選民調宣布當天，包圍國民黨中央黨部，黃創夏就在臉書上大力抨擊，質疑「這是勒索脅迫嗎」？

「幹嘛發動包圍，意圖干擾初選！」黃創夏砲轟韓粉，因「心知肚明自己是輸家」，才要勒索脅迫，更大酸：「既然如此心虛，乾脆現在就包圍國民黨中央吧！」

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