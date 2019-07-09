訪彰化吃「總統扁食」 朱立倫：就是要當總統！

2019-07-09 16:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨內總統初選民調展開，朱立倫今天行程來到彰化縣，中午他特別到二林鎮吃「扁食燕」，這間老字號的扁食名店，前總統蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九都曾造訪過，因此有「總統扁食」之稱，朱立倫今天首次品嚐，大聲喊讚、好吃，還說「吃總統扁食就是要當總統」。

朱立倫與二林鎮長蔡詩傑、縣議員張國棟等人共桌大啖地方美食—扁食燕，記者問朱立倫「為什麼吃總統扁食？」朱立倫毫不思索回答「就是要當總統！吃總統扁食就是會當總統」，不過一旁一名客人低聲竊語說「我吃100碗，也當不了總統」。

其實這間「李振輝扁食」創立近百年，今已傳至第3代，老闆洪李鑫說，當年由他阿公創立，最早是前副總統謝東閔來品嚐，後來蔣經國也來，聲名鵲起，成為彰化二林最具代表性的美食。

他說，李登輝在擔任省主席時也慕名品嚐，不久李登輝就當上副總統，再被蔣經國拔擢為總統，「總統扁食」之名不脛而走，陳水扁、馬英九到二林都曾先後來品嚐。

洪李鑫說，他們的扁食與一般認知的扁食有所不同，它像是扁食與貢丸特色的結合，在地人習慣稱「扁食燕」，外地人則稱「扁食丸」，他們精選豬後腿肉，不斷地敲打，把肉的彈性和筋性呈現出來，吃起來的口感會彈牙。

朱立倫說，他從未吃過這樣的扁食，很特別就像扁食與貢丸的綜合體。

朱立倫今天也到二林天人宮參拜，隨後拜訪當地的紅龍果集貨場，他說，他來自「農會總幹事家庭」，最了解農民的需求，不管在桃園縣長任內推銷拉拉山水蜜桃和新北市長推銷萬里蟹，都把農產的附加價值做到最高，將來擔任總統一定會為農民謀福利。

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