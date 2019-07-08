小英「台灣總統」賀文藍營氣炸 總統府霸氣回應了

2019-07-08 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭市長江聰淵17日將攜帶總統蔡英文賀文，與美國洛克維爾市簽約締結姐妹市，賀文上頭由蔡總統親簽，署名為「台灣總統」，未料國民黨文傳會副主任委員洪孟楷見狀氣炸，質疑「這是民進黨製造假新聞還是要把中華民國下架」？對此，總統府8日表示，賀文非總統府正式文書，但蔡總統曾說，2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過。

洪孟楷今（8）日在臉書貼出蔡總統代表宜蘭市對美國姊妹市——洛克維爾市（Rockville）簽發祝賀文的照片，在文件中蔡英文的職銜是「台灣總統」還加註「R.O.C.」字樣，洪孟楷卻非常不滿，在臉書氣噗噗發文怒批。

洪孟凱怒批：「現在總統對外都是用『台灣總統』來自稱嗎？還是我們現在在國際上的國號，已經改變成台灣國了呢？民進黨要把中華民國下架，就準備2020被全體國人一起下架！」

對此，總統府晚間透過臉書「總統府發言人」回應指出，這件賀文是由宜蘭市公所準備，並請總統簽署，文件上載有國名縮寫「R.O.C.」，仍非中央或總統府的文件。至於總統府在正式文書中都使用President,Republic of China（Taiwan），沒有例外。

總統府提到，相關稱呼模式，在2016年蔡總統訪問巴拿馬的時候就有被討論過，「當時蔡總統就說，兩千三百萬人選出來的總統，以台灣的總統稱呼並不為過，這也是國際上很多人、很多媒體對我們國家元首的稱呼，不需要做政治的解讀，衍生不必要的困擾」。

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