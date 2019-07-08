鍾小平籌組柯文哲里長後援會 蔡壁如：有提醒他要注意...

2019-07-08 20:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨內總統初選戰況激烈，台北市長柯文哲未來是否參戰2020也成焦點，不過柯至今卻仍態度曖昧。今下午傳出國民黨台北市議員鍾小平已開始動員里長替柯籌組後援會。對此，柯文哲市長室主任蔡壁如證實，但強調她有提醒要先確定柯文哲是否參選，但鍾小平覺得沒關係，就是要挺。

蔡壁如表示，之前鍾小平曾參加國民黨中正萬華立委初選，當時在便當會中提及希望柯文哲支持，兩人因此一起替流浪狗發聲，這讓鍾小平覺得柯文哲很有義氣。

蔡解釋，柯文哲當時認為立委初選也沒有關係啊，既然是現任議員，就予以支持，後來鍾沒有過初選，但還是打電話給她，問說如果脫黨參選，市長是否會支持？

「我說，你要想想，國民黨員這麼久了，幹嘛脫黨啊！」但鍾就回說，如果柯文哲支持，就會有勇氣出來，她仍建議要多評估。

蔡壁如接著談到，後來鍾詢問柯文哲到底有沒有要參選2020，如果要選，可以幫忙組里長後援會，她有強調要先確定柯有沒有要出來，這要講清楚，「但議員還是說沒有關係，就是挺柯」。

此外，下午也傳出，日前柯文哲在上海雙城論壇期間宴請雙方官員、隨行議員及媒體，台北市副市長鄧家基當場聲稱判斷柯P會參選總統。

記者致電數次但並未與鄧家基取得聯繫，蔡壁如則略顯驚訝反問：「鄧副說的？」但她也沒有去上海，不知道此事。

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