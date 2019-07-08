賭上黨籍組後援會 鍾小平爆：鄧家基說柯文哲會選總統

2019-07-08 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前赴中國上海出席雙城論壇的台北市長柯文哲對於是否參選2020總統仍沒有鬆口，但國民黨台北市議員鍾小平正動員台北市的里長替柯P籌組後援會迎戰2020；鍾小平受訪時還爆料，副市長鄧家基在雙城論壇第二日晚間就說「柯文哲會選總統」了。

據《三立新聞網》報導，針對鍾小平已開始動員里長替柯文哲籌組後援會一事，市府顧問蔡壁如今天也證實確有此事，稱鍾小平跟她談過這事，「我跟他講還是不要離開黨好了，但我們尊重他」。

蔡壁如說，這是鍾小平個人想法，還說鍾小平曾說「希望柯市長可以支持他」，「因此願意把地方的里長幫市長組一個後援會」；蔡壁如還提到，鍾小平透露自己不介意離開國民黨。

鍾小平受訪時也大方承認，他已經和200到300名里長聯絡，要籌組2020大選後援會，也和台北市每區區長見過面，大家「都蠻支持的」。

鍾小平並透露積極籌組後援會是因日前隨柯文哲前往上海參加雙城論壇，第二天晚上柯P請大家吃消夜，柯P先離席後，「鄧家基就講他判斷柯會選了」。

由於日前挑戰國民黨立委初選落敗，又遭黨停權6個月，鍾小平積極替柯文哲運作後援會也被認為有意代表「白色力量」選立委，對此，鍾小平指出，他是有打算用無黨籍參選來拉攏淺藍、淺綠及中間選票，也希望獲得柯P支持，但強調目前重心放在替柯文哲籌組參選總統所需的連署事宜。

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