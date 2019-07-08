國民黨小編性歧視罷韓店家 黨部主委：沒想到這次又這樣

2019-07-08 18:03

〔記者郭安家／台北報導〕高雄「廣德家香蕉煎餅」店響應罷免高雄市長韓國瑜活動，遭韓粉嗆聲。豈料，國民黨台北市中山大同黨部臉書小編發文，指「店家公開出櫃表示『喜熊與肉狀』，這才發現，原來他真的只吃『香蕉』！」引發網友撻伐性歧視。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹證實，已透過區主委告誡該名幹部。

黃呂錦茹表示，該幹部之前已發生類似情形（行政不中立），「之前已經講過」，沒想到「這次又這樣」。據她了解，該幹部崇拜韓國瑜，「他們參加政治活動的人，多少帶一點理想狂熱」，但組織內要遵守規定、不偏不倚，不能為特定的人鼓動，讓其他國民黨原以為黨要支持哪位參選人；黨員支持不同的人，難免情緒不安，黨要負起解釋與安撫責任。

對於該幹部性歧視字眼罵罷韓店家「吃香蕉」，黃呂錦茹回應，「當然不可以這樣，不可對任何人歧視，這是國民黨一貫主張」，況且這些用語會讓人誤會，至於是否懲處，她要進一步調查，看各方意見。

這名負責擔任臉書小編的幹部未接記者來電，無法取得進一步回應。

區黨部臉書專頁上原始貼文已被緊急刪除，原內容寫「你們知道罷韓店家《廣德家》為什麼專賣『香蕉煎餅』嗎？經店家公開出櫃表示『喜熊與肉壯』這才發現，原來他真的只吃『香蕉』！」

這篇貼文引發網友群起反彈，有網友留言說，「國民黨對於性平意識的低落，從不讓人失望」、「國民黨可以再下流一點」、「國民黨小編智商真的一個比一個還可憐」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法