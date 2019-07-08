稱屏東無喪禮擲筆習俗遭打臉 潘恒旭再拗：師公才會丟

2019-07-08 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭在臉書嗆行政院長蘇貞昌，稱他是屏東人、從沒聽過告別式丟筆習俗，遭民俗專家打臉說，沒聽過不代表沒有這種習俗，潘恒旭再辯稱，屏東沒有這個民俗，除非蘇揆是師公。

昨網路流傳一則影片，指控行政院長蘇貞昌在殉職員警李承翰會場刻意摔筆，警政署晚間大動作澄清這則假新聞，完全是有心人士移花接木惡意詆毀，蘇揆也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生逝者非常不敬，他表示影片是自己出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並非李警員的告別式，且畫面上的「擲筆」動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生。

不過高雄市觀光局長潘恒旭上午透過臉書指出，他是屏東人，從來沒聽過告別式丟筆的習俗，要蘇院長做錯了就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然繼卡神院長後多一個拗慢院長的封號。

但有民俗專家表示，喪禮有這種「擲筆」習俗，這是一種好的心意，「擲筆」與喪家送毛巾的意思一樣，送毛巾一是讓參加者擦眼淚，另一就是「斷巾」台語跟「斷根」同音，也是希望不好的不要再來。

而潘恒旭在接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，自己從小參加一些告別式，屏東從來沒有這個習俗，「你想如果每個人都去丟筆，那場面很混亂」，潘稱丟筆唯一一種可能是「師公」，在念經唸到最後，丟一支筆。

潘恒旭強調，蘇是院長的身分不是師公，「基本上他不要去掰這是民俗，沒有這個民俗，他就是重新杜撰一個民俗，問題他是院長不是師公。」

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