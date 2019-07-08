稱屏東無喪禮擲筆習俗遭打臉 潘恒旭再拗：師公才會丟
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網路瘋狂流傳一則行政院長蘇貞昌長出席殉職的鐵路警員李承翰告別式之造謠影片；政院今日發出聲明表示，首先影片為蘇揆出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李警員的告別式。（記者陳鈺馥翻攝）

網路瘋狂流傳一則行政院長蘇貞昌長出席殉職的鐵路警員李承翰告別式之造謠影片；政院今日發出聲明表示，首先影片為蘇揆出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李警員的告別式。（記者陳鈺馥翻攝）

2019-07-08 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭在臉書嗆行政院長蘇貞昌，稱他是屏東人、從沒聽過告別式丟筆習俗，遭民俗專家打臉說，沒聽過不代表沒有這種習俗，潘恒旭再辯稱，屏東沒有這個民俗，除非蘇揆是師公。

昨網路流傳一則影片，指控行政院長蘇貞昌在殉職員警李承翰會場刻意摔筆，警政署晚間大動作澄清這則假新聞，完全是有心人士移花接木惡意詆毀，蘇揆也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生逝者非常不敬，他表示影片是自己出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並非李警員的告別式，且畫面上的「擲筆」動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生。

不過高雄市觀光局長潘恒旭上午透過臉書指出，他是屏東人，從來沒聽過告別式丟筆的習俗，要蘇院長做錯了就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然繼卡神院長後多一個拗慢院長的封號。

但有民俗專家表示，喪禮有這種「擲筆」習俗，這是一種好的心意，「擲筆」與喪家送毛巾的意思一樣，送毛巾一是讓參加者擦眼淚，另一就是「斷巾」台語跟「斷根」同音，也是希望不好的不要再來。

而潘恒旭在接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，自己從小參加一些告別式，屏東從來沒有這個習俗，「你想如果每個人都去丟筆，那場面很混亂」，潘稱丟筆唯一一種可能是「師公」，在念經唸到最後，丟一支筆。

潘恒旭強調，蘇是院長的身分不是師公，「基本上他不要去掰這是民俗，沒有這個民俗，他就是重新杜撰一個民俗，問題他是院長不是師公。」

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