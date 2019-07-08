韓國瑜推閣揆信任投票 立委痛斥：別拿憲改來騙選票

2019-07-08 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人韓國瑜透露，他打算推動立委對行政院長的「信任投票」，以國會背書來避免總統屢屢更換閣揆的狀況，但民進黨立委李俊俋痛斥，這根本是「拿憲改來騙票」，並砲轟韓國瑜對市政無心，對憲政也是空談，「只是再次玩弄憲改來混淆視聽，以便刺激個人選情」。

李俊俋今（8日）在臉書表示，憲法增修條文第3條賦予立法院對行政院長進行不信任投票，也就是所謂的「倒閣權」。在該條文下，法院得經全體立法委員3分之1以上連署，對行政院長提出不信任案。

不信任案經提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決。如經全體立法委員2分之1以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。

李俊俋說，就實際案例來看，1997第4次修憲後包括蕭萬長倒閣案、陳冲倒閣案、江宜樺倒閣案，都沒能獲得過半同意，3個案子都是當時在野的民進黨提出的，如今在野的國民黨席次不足連署的38席門檻，也從未嘗試提出不信任案。

李俊俋表示，其實在部分內閣制的國家，例如德國、西班牙等等，都有類似信任案的設計，其目的在於強化政府的穩定性，與一般認知上台灣的憲政架構並不相同，除非透過修憲、制憲解決。然而國民黨卻視憲改如洪水猛獸，在立法院對修憲委員會態度始終消極保守，各種憲改案到藍營手裡不是變成紙上談兵，就是不理性地杯葛到底。

李俊俋認為，如果真的要談憲改，那麼優先的議題應該是在現行法制架構上調整、廢除監察院、考試院，並重新思考政府體制為何？更有甚者，18歲公民權、勞動權、環境權都比信任投票來得重要。

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