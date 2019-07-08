分析韓、郭、朱發展潛力 杜紫宸︰韓國瑜令人擔心

2019-07-08 12:50

〔記者卓怡君／台北報導〕國民黨總統初選民調今日起跑，中華大學講座教授杜紫宸分析韓國瑜、郭台銘、朱立倫3位候選人發展潛力，杜紫宸直言，韓國瑜在全國性議題未進入理想狀況，其個人理解成長似甚有限，令人擔心，至於朱立倫擁有最豐富的行政經歷，卻沒有提出具體政策，令人失望。

杜紫宸指出，根據他這幾個月對3位可能候選人發展潛力的觀察，首先韓國瑜自去年年底高人氣當選高雄市長，簇擁其出馬競選者眾，聲勢迄今不衰，惟觀察韓國瑜在全國性議題中，尤其經濟、財政、交通、能源、科技、公衞等均未進入理想狀況，過程中雖有幕僚協助，但其個人理解成長似甚有限，此點令人擔心。

再來，郭台銘是政治素人，不熟悉政府體制或政治潛在規則，這2個月時有意外想法，老政治人不以為然，但觀察其學習及自我調適幅度則令人驚艷，現在距下任總統任期開始時間近11個月，郭台銘在公部門管理力成長若逐漸顯現，可以期待。

至於朱立倫則是令杜紫宸最訝異的1位，杜紫宸認為，以朱曾任8年縣市長、行政院副院長、黨主席的背景，理應是國民黨5位登記參選人中行政經歷最豐富者，但面對國政衰退、黨務廢弛，朱立倫非但没有提出徹底翻轉的具體政策，甚至落入小細小節的糾纏，令人失望。

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