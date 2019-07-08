0-6歲幼兒國家養 虧雞福來爹：列政策執行 做不到辭總統
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林義豐開記者會要求所有總統參選人落實執行零到六歲兒童由國家養的政策。（記者王俊忠攝）

林義豐開記者會要求所有總統參選人落實執行零到六歲兒童由國家養的政策。（記者王俊忠攝）

2019-07-08 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕國內首位以CEO身分參選台南市長的伍彩營造集團總裁林義豐，有感近來許多年輕網友在他臉書反映薪水低、不敢娶妻生子，他回應國民黨總統初選人郭台銘提出0到6歲兒童由國家養的政見說，這幼兒福利政見是他去年選市長就提出，可分兩階段執行，所有總統參選人都要簽政見白皮書，如上任30個月做不到，就要辭去總統職務！

已被網友暱稱為「虧雞福來爹」的林義豐表示，這次總統選舉，大家都造勢的很厲害，國民黨多位初選人與民進黨參選人都很優秀，他都支持，但最重要的是挺對的政策，樂見國民黨郭台銘跟著他提出0到6歲兒童由國家扶養的政見。對於自己是否參選總統？他笑說，目前還在研究中，沒有鬆口。

林義豐自認CEO的頭腦絕對與以往政治家作法不同，此次總統大選，他看法是全國人口短缺要如何處理？政府統計20年後台灣人口將降到1千6百萬人，這如何與國際競爭？台灣需要的是多生育下一代，0-6歲兒童由國家養政見是很好，以CEO角度來看可以分兩階段執行。

林義豐說，0-3歲是第1階段，選上總統的半年內一定要執行；第2個階段是4-6歲，在總統任內第16個月內政策要執行，其看法是不怕沒有錢，錢是人在變的，生意人懂得『窮則變、變則通』，這是不能再拖延的政策。所有參選總統者都要簽白皮書，要敢說敢做，如選上總統者在上任30個月做不到，就要辭去總統。

「虧雞福來爹」說，很多年輕朋友在他臉書留言說薪水不夠，造成大家不敢結婚生子，剛好有參選人提出這政見，任何1位總統候選人都必須承諾這件事，他是替年輕朋友發聲，對未來取得政權者必須實踐護幼政見，他會強力監督、直到政見落實執行。

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