0-6歲幼兒國家養 虧雞福來爹：列政策執行 做不到辭總統

2019-07-08 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕國內首位以CEO身分參選台南市長的伍彩營造集團總裁林義豐，有感近來許多年輕網友在他臉書反映薪水低、不敢娶妻生子，他回應國民黨總統初選人郭台銘提出0到6歲兒童由國家養的政見說，這幼兒福利政見是他去年選市長就提出，可分兩階段執行，所有總統參選人都要簽政見白皮書，如上任30個月做不到，就要辭去總統職務！

已被網友暱稱為「虧雞福來爹」的林義豐表示，這次總統選舉，大家都造勢的很厲害，國民黨多位初選人與民進黨參選人都很優秀，他都支持，但最重要的是挺對的政策，樂見國民黨郭台銘跟著他提出0到6歲兒童由國家扶養的政見。對於自己是否參選總統？他笑說，目前還在研究中，沒有鬆口。

林義豐自認CEO的頭腦絕對與以往政治家作法不同，此次總統大選，他看法是全國人口短缺要如何處理？政府統計20年後台灣人口將降到1千6百萬人，這如何與國際競爭？台灣需要的是多生育下一代，0-6歲兒童由國家養政見是很好，以CEO角度來看可以分兩階段執行。

林義豐說，0-3歲是第1階段，選上總統的半年內一定要執行；第2個階段是4-6歲，在總統任內第16個月內政策要執行，其看法是不怕沒有錢，錢是人在變的，生意人懂得『窮則變、變則通』，這是不能再拖延的政策。所有參選總統者都要簽白皮書，要敢說敢做，如選上總統者在上任30個月做不到，就要辭去總統。

「虧雞福來爹」說，很多年輕朋友在他臉書留言說薪水不夠，造成大家不敢結婚生子，剛好有參選人提出這政見，任何1位總統候選人都必須承諾這件事，他是替年輕朋友發聲，對未來取得政權者必須實踐護幼政見，他會強力監督、直到政見落實執行。

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