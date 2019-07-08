怒轟郭台銘 朱立倫：不要瞎掰鬼扯

2019-07-08 10:07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人、郭台銘從少子化政策開始，隔空互槓，朱立倫今天怒轟，在初選公約部分，郭台銘不能因為自己是政治素人就不守規範，在少子化政策上也不要再瞎掰鬼扯，並再次對郭下戰帖，要求面對面談話。

朱立倫今早召開記者會，強調他最禁得起檢驗，並在回答媒體提問對於郭台銘不簽初選公約，朱立倫強調，郭董是他敬重的企業家，常說自己是政治素人，但從政要遵守一定規範，不能因為自己是政治素人就不守規範，既然參加初選，沒有任何人有任何理由想要違紀或不尊重最後的結果，沒有人能不遵守公約，這是最基本的「政治ABC」。

對於在少子化政策上與郭台銘的隔空交火，朱立倫指出，他們是隊友不是對手，可以就政策討論，但不要再瞎掰、不要再鬼扯，就像郭對外說他有跟郭坦承算錯了，「我就覺得郭董是不是夢到這件事？」

朱立倫表示，這是政策之爭，不用牽涉任何個人，少子化問題要共同面對，郭台銘很豪氣地說「國家養」，他提「大家養」，可以坐下來面對面討論，好好辯論﹔在財源的部分，郭台銘說要課1600億元富人稅，現在為止沒有任何一位財稅專家或有經驗的政府官員認為這是做的到的，他要提醒郭董，去年所得稅繳稅超過1億元的只有123人，「不是每個人都是郭董」，因為課稅要有所得、有所根據才能課稅，這是「財稅ABC」。

朱立倫也說，少子化議題他和郭台銘看法不同，但郭所提出的兩個財源都是不可行的，也被財稅學者打臉，郭董打破所有財稅學者理論，創造「郭氏理論」，就要請郭董教大家，希望能夠面對面討論，如果郭擔心辯論幕僚沒有準備好大字報，那也可以輕鬆對談。

對於「棄朱保郭」的謠言，朱立倫說，實在不太夠意思，黨內大家都是同志，都是隊友，不能以一己之私傷害團隊和諧，今天我們一定要團隊為目標。

此外，朱立倫今午將要到板橋慈惠宮參拜，與郭台銘起手式相同，朱立倫則表示，媽祖不是屬於特定的人，是屬於大家的，是保佑大家平安的，不是託夢的。

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