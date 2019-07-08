拒簽公約？ 郭台銘：我一直要簽，是黨有顧慮

2019-07-08 09:48

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選民調今晚展開，郭台銘是5位國民黨總統參選人中，唯一沒簽署參選公約的，今早郭被問及此事：「我一直要簽，昨日凱道活動我就說可以弄一個板子，5位在場一起簽，但國民黨沒動作，又不說顧慮在哪，陷我於不義。」

郭台銘說起簽初選公約的緣由：「第一次到黨部開協調會的前1、2天，國民黨5人小組對候選人徵詢，說可以提問題，但我提出的每1項建議都不理不睬。黨部開協調會最後結束前5分鐘，周錫瑋提出要有公約，黨部馬上打了1份拿出來，我問曾永權是不是要馬上簽，他說我可以帶回去慢慢看。」

郭台銘說，那時高思博代理朱立倫簽，看了10多分鐘，周錫瑋、張亞中自己簽，孫大中毫不考慮代理韓國瑜簽，1份商業合約都要看一陣子，為什麼孫大中立刻簽了，他懷疑韓國瑜是不是事先已經知道了？

郭台銘說，他在台東時問代理人簽可以嗎？國民黨卻又說不可以，他問為什麼，對方卻沉默了。

郭台銘也建議，昨天凱道反鐵籠公投的活動可以弄1個板子公開簽，不然今天、明天大家一起來簽：「若國民黨有什麼顧慮要說清楚，不然陷我於不義。」

郭台銘說：「我一直要求簽公約，我之前提出的8項建議、手機民調國民黨都不做，我現在卑微要求一起簽。」

被問到萬一黨內初選沒過關，是否考慮脫黨參選？郭台銘回應：「這是假議題，國民黨應領導團結，卻不作為，這個問題應問副主席曾永權。」

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