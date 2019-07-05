小英為了這件事 稱讚蘇貞昌「好兇」！

2019-07-05 11:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文今天到三峽長福巖清水祖師廟參拜，三峽長福巖董事長林東西祝蔡英文連任成功，台下民眾掌聲如雷，蔡英文說她執政3年有成，細數政績包括讓口蹄疫在台灣走入歷史，她還指著一旁的立委蘇巧慧說，她爸爸（行政院長蘇貞昌）為了防阻非洲豬瘟進入台灣，態度「好兇」，但也因此其他國家守不住（非洲豬瘟），「台灣守住了」！

蔡英文今天上午到三峽長福巖清水祖師廟參拜，沿途受到大批支持者歡迎，搶著要與蔡英文握手，蔡英文滿面笑容，看到以前認識的熟人更是親切招呼，蔡英文說，感謝大家對她的支持，「不論失敗還是成功，都和我在一起」，她希望2020大家繼續支持她，「2016點亮台灣、2020守護台灣」！

蔡英文說，她執政3年有成，幾個月來都陸續看到成績，前兩天她至新竹新豐，養豬戶都很開心，因為台灣發生口蹄疫至今已22年，其間養豬產業損失高達1700億元，今年總算可以宣告口蹄疫走入歷史，防範非洲豬瘟也守住了。

蔡英文說，目前美中發生貿易戰，影響到台灣貿易，但是台灣經濟仍然穩定成長，今年經濟成長率是亞洲4小龍第1名，「再給蔡英文4年，台灣一定脫胎換骨」！蔡英文說，2020一定要守住台灣主權，為什麼香港民眾那麼害怕？因為香港的主權在中國手中，台灣一定要保住自己的主權，才能守護台灣的民主自由。

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