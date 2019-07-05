今會見劉結一？柯文哲沒鬆口：還沒接到上海通知

2019-07-05 09:54

〔記者蔡亞樺／綜合報導〕台北市長柯文哲率團赴中國上海參訪，今日是最後一天，傳出柯今天下午在上海虹橋迎賓館與中國國台辦主任劉結一會面。柯文哲今早受訪時回應，劉結一好像還在北京（應為天津），「我們也沒有接到上海方通知」，但他強調會按照規則走，有接到通知就會跟陸委會報備。

劉結一昨日在天津提及，他已經與洪秀柱、郁慕明等台灣政治人物，達成「推進和平統一」進程的共識，據了解，劉結一預計6日出席杭州舉辦的青年發展論壇，將經過上海，屆時將循2017年柯文哲與時任國台辦主任張志軍面見模式，在今日下午返台前，於上海虹橋迎賓館會見與閉門座談。

柯文哲今早接受媒體聯訪時被問到柯劉會一事，柯表示，劉結一好像還在北京，北市府方面也沒有收到上海方給我們的通知，「我們還是會按照規則走，有接到通知我們會去報備，這沒問題。」

媒體問若與劉結一會面是否討論一國兩制或統一議題，柯文哲則表示，以他這幾年跟中國大陸來往的經驗，他們還是非常嚴謹的，是看什麼樣的人講什麼樣的話，「我們的立場很清楚，他們做事也不會冒失。」

媒體再問是否會請劉結一參考台灣政治發展經驗，柯說，很多事情不用當面談，大家打開雅虎新聞看來看去都知道；柯認為，台灣還是華人世界最前進的地方，不要看日本物質水準比台灣高，日本多元開放的程度沒有台灣高。

柯文哲還說，台灣在民主發展雖然不是100分，一路跌跌撞撞、立法院在打架看了也很尷尬，但畢竟30年走來，「不管怎麼樣，總合來講還是成功，我們過去的成就大家都可以參考。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法